ТОП — 5 новогодних мошеннических схем по версии прокуратуры Приангарья

ИА «ТК Город» предлагает своим читателям ознакомиться с ним, чтобы не стать очередной жертвой.
На первом месте рейтинга «возврат заказов и кешбэк».
Аферисты представляются службой доставки или сетевым магазином, сообщают, что доставка задерживается или товара нет. В качестве извинения за неудобство предлагают начислить кешбэк и просят сообщить платежные данные. Получив необходимые сведения о платежной карте преступники похищают денежные средства.
На втором месте фишинговые сайты билетов.
«Не секрет, что перед Новым годом, особенно в последние недели трудно достать билеты по привычной цене. Этим и пользуются мошенники, создавая фишинговые сайты. Все покупки авиа и ЖД билетов совершайте только на официальных сайтах компаний. Покупка билетов на сомнительном ресурсе может обернуться потерей денег».
Третье место — обман с арендой квартир.
Эта схема популярна всегда, но в Новый год, когда люди едут на каникулы, это просто золотая жила для аферистов. Прокуроры настоятельно рекомендуют не соглашаться на 100% предоплату.
Четвертое: смена тарифа, подтверждение личности для сотового оператора.
Аферисты представляются сотрудниками сотовой компании и просят подтвердить личность абонента. Следуя инструкции, человек называет свои личные данные, после чего его банковское приложение оказывается взломанным.
И завершают ТОП-5 новогодних схем «звонки с требованием срочно погасить долг, судебную задолженность, получить налоговый вычет, компенсацию за отдых, лечение».
«На каникулах официальные организации также отдыхают, и подобную информацию будет проблематично проверить. В любом случае, всякие поспешные решения рекомендуем отложить на январь, а прежде всего уточнять подобную информацию на официальном сайте организации. Не перезванивайте по номерам, которые вам оставляет собеседник, так как вы не можете полностью доверять звонившему. Требуйте личной встречи в официальном офисе налоговой, ФССП, отделения полиции и так далее», — разъясняют в прокуратуре.