ТОП — 5 новогодних мошеннических схем по версии прокуратуры Приангарья

«На каникулах официальные организации также отдыхают, и подобную информацию будет проблематично проверить. В любом случае, всякие поспешные решения рекомендуем отложить на январь, а прежде всего уточнять подобную информацию на официальном сайте организации. Не перезванивайте по номерам, которые вам оставляет собеседник, так как вы не можете полностью доверять звонившему. Требуйте личной встречи в официальном офисе налоговой, ФССП, отделения полиции и так далее», — разъясняют в прокуратуре.