Минобороны сообщило об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ

В Минобороны регулярно отчитываются о ходе боев на различных направлениях в зоне боевых действий на Украине. Так, 27 декабря в ведомстве сообщили, что на купянском, краснолиманском и донецком направлениях российские военные отразили десять атак штурмовых групп противника.