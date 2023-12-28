В Казани пьяный водитель устроил погоню на каршеринге

25-летний водитель каршеринга Volkswagen устроил гонки в Авиастроительном районе Казани. Он пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Как рассказал наш корреспондент, молодого автомобилиста были признаки алкогольного опьянения. Беглец был остановлен на улице Ижевской.
Нарушитель отказался дуть в трубку алкотестера или поехать в медучреждение. За отказ грозит автоматическое лишение водительского удостоверения с выплатой штрафа.
Ранее мы писали, что 11 пьяных водителей задержали за сутки в Казани. Общее количество сообщений о ДТП в городе за прошедшие сутки составило 156.