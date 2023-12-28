В Казани пьяный водитель устроил погоню на каршеринге

25-летний водитель каршеринга Volkswagen устроил гонки в Авиастроительном районе Казани. Он пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Как рассказал наш корреспондент, молодого автомобилиста были признаки алкогольного опьянения. Беглец был остановлен на улице Ижевской.