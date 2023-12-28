Драка за парковку на глазах у ребенка в воронежском дворе заинтересовала Бастрыкина

Главный следователь страны Александр Бастрыкин заинтересовался дракой за парковочное место, которая произошла у дома № 4 по улице Маршала Жукова в Воронеже. Об этом сообщили в региональном ведомстве 27 декабря.
Напомним, конфликт разгорелся во дворе многоэтажки. Причем дрались за парковку прямо на глазах у ребенка. Сообщилось, что ссора вспыхнула именно за расчищенное от снега место.
Якобы разъяренный воронежец накинулся и избил пожилого мужчину и его дочь, а также повредил машину. Потасовка попала на видео, которое разместили в соцсетях. В ситуации сейчас разбираются следователи.