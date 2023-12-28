От удара автомобиль Renault опрокинулся на трассе, а Lada съехала в кювет.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир Renault, их личности устанавливает полиция. Также в аварии пострадал водитель Lada, 38-летний житель Кармаскалинского района.
Подробности происшествия устанавливаются.
В Уфимском районе в аварии погибли два человека
Сегодня в десятом часу утра на 11 км дороги Уфа-Кабаково около села Ольховое Уфимского района столкнулись встречные Renault Sandero и Lada Kalina, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.
От удара автомобиль Renault опрокинулся на трассе, а Lada съехала в кювет.