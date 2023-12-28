В Уфимском районе в аварии погибли два человека

От удара автомобиль Renault опрокинулся на трассе, а Lada съехала в кювет.



В результате ДТП погибли водитель и пассажир Renault, их личности устанавливает полиция. Также в аварии пострадал водитель Lada, 38-летний житель Кармаскалинского района.



Подробности происшествия устанавливаются.