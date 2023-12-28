ЦБ назвал топ фраз мошенников, после которых можно смело класть трубку

«Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». Комментируя эту фразу, в ЦБ написали, что банки могут приостановить такие операции без участия клиента. Представитель банка, конечно, также может и позвонить, но в отличиии от жулика не будет просить сообщать никакие операции и данные карты.