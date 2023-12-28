Бывший руководитель дорожного комитета Челябинска встретит Новый год в СИЗО

Напомним, 5 декабря прошлого года стало известно об увольнении Рината Кучитарова с поста председателя комитета дорожного хозяйства по собственному желанию. В тот день сотрудники ФСБ задержали его по месту жительства в элитном коттеджном посёлке Тарасовка. На экс-чиновника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. По версии следствия, в 2020 году Кучитаров произвёл оплату невыполненных работ по контракту на озеленение Челябинска по завышенной стоимости, на общую сумму более 40 миллионов рублей. Тракторозаводский районный суд отправил его под стражу на два месяца. В дальнейшем срок содержания в СИЗО неоднократно продлевался. Уголовное дело Кучитарова ушло в Курчатовский районный суд в конце ноября. Судебный процесс по рассмотрению дела стартовал 19 декабря.