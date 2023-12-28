В мэрии Новосибирска прокомментировали ДТП с упавшим в яму автомобилем

В мэрии Новосибирска прокомментировали ДТП на улице Тульской. Там, утром 26 декабря, автомобиль Hyundai Solaris упал в коммунальную яму.
В администрации отметили, что на месте происшествия проводились работы по строительству канализационного коллектора.
— На момент аварии котлован был огражден бетонными блоками и сеткой. Помимо этого, работало сигнальное освещение, — говорится в сообщении.
Напомним, за рулем иномарки был 34-летний водитель. В результате опрокидывания машины травмы получили 20-летняя девушка-пассажир и 35-летний дорожный рабочий. Их госпитализировали.