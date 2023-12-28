В МВД рассказали, зачем мать из Екатеринбурга выпрыгнула из окна вместе с ребенком

«Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил. Его передали отцу. Что касается мамы ребенка, она при падении получила различные переломы, и врачи вынуждены были ее госпитализировать в связи с травмами и алкогольным психозом в одну из клиник города, где сейчас ей оказывают необходимую помощь. Более подробными и точными обстоятельствами инцидента занимаются полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних, которым предстоит детально разобраться в ситуации и принять комплекс необходимых мер реагирования, чтобы в дальнейшем жизнь ребенка не подвергалась опасности», — добавил Горелых.