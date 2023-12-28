В Самарской области убили адвоката Дмитрия Калиниченко

«По предварительной информации, все началось с того, что мужчина поссорился с родственником. Он пришел в общежитие, где жил родственник, встретил его в подъезде и стал бить ножом. Пострадавшему вызвали скорую соседи. Он сейчас в больнице», — рассказал источник Волга Ньюс.