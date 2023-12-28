Богатство на загубленных жизнях: житель Хабаровска набил машину наркотиками на 40 миллионов рублей

В Хабаровске пресечен канал доставки особо крупной партии наркотиков. 35-летний мужчина вез в город килограммы смертоносного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
Хабаровчанин И. уже был, что называется, на карандаше у спецслужбы, когда поехал (куда — не раскрывается) за крупной партией наркотиков в ноябре 2022 года. Вещество он получил и мчался обратно в город, не подозревая, что в считанные часы он окажется в наручниках. Оперативники скрутили дельца на мосту через Амур.
Уголовное дело было заведено по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
— 30 ноября Краснофлотский районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.