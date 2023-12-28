Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Богатство на загубленных жизнях: житель Хабаровска набил машину наркотиками на 40 миллионов рублей

Мужчину из Хабаровска осудили на шесть лет за попытку сбыта восьми тысяч доз наркотиков.
Источник: ФСБ

В Хабаровске пресечен канал доставки особо крупной партии наркотиков. 35-летний мужчина вез в город килограммы смертоносного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Хабаровчанин И. уже был, что называется, на карандаше у спецслужбы, когда поехал (куда — не раскрывается) за крупной партией наркотиков в ноябре 2022 года. Вещество он получил и мчался обратно в город, не подозревая, что в считанные часы он окажется в наручниках. Оперативники скрутили дельца на мосту через Амур.

В машине И. был найден рюкзак, набитый черными пакетами с наркотиками. Партия состояла из восьми килограммов «синтетики» и 300 граммов растительного вещества. По данным ведомства, из этого хабаровчанин мог бы изготовить более восьми тысяч доз наркотиков на сумму свыше 40 миллионов рублей в расценках черного рынка.

Уголовное дело было заведено по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

— 30 ноября Краснофлотский районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.