Пьяный мужчина на ВАЗе устроил ДТП с пострадавшим ребенком в Приангарье

В поселке Ангарском Аларского района произошло ДТП с пострадавшей 15-летней девочкой. Известно, что аварию устроил 36-летний водитель ВАЗа. В момент происшествия он был пьян. Также выяснилось, что мужчина никогда не имел водительских прав. Об этом ИА IrikutskMedia рассказали в пресс-службах прокуратуры региона и ГУ МВД России по области.
Предварительно, мужчина за рулем ВАЗа не справился с управлением и врезался в опору освещения. В момент аварии в салоне машины была 15-летняя девочка. Ребенка с различными травмами доставили в медучреждение.
В отношении нарушителя составили шесть протоколов. Автомобиль помещен на спецстоянку. Все обстоятельства происшествия уточняются. Проверка находится на контроле прокуратуры.