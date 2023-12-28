Пьяный мужчина на ВАЗе устроил ДТП с пострадавшим ребенком в Приангарье

В поселке Ангарском Аларского района произошло ДТП с пострадавшей 15-летней девочкой. Известно, что аварию устроил 36-летний водитель ВАЗа. В момент происшествия он был пьян. Также выяснилось, что мужчина никогда не имел водительских прав. Об этом ИА IrikutskMedia рассказали в пресс-службах прокуратуры региона и ГУ МВД России по области.