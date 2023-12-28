В омском Союзе строителей заявили о попытке захвата офиса

Отметим, в мае 2022 года прошла выборная конференция, на которой председателем совета саморегулируемой организации избран владелец и руководитель ООО «Домостроительный комбинат-3» Александр Макаров. Однако несколько недель спустя упоминание о нем как руководителе организации исчезло из ЕГРЮЛ и в качестве такового остался исполнительный директор Андрей Коротков.