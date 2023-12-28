В омском Союзе строителей заявили о попытке захвата офиса

Наряду с этим, представители саморегулируемой организации заявили о противоправных действиях неких лиц.
"Уведомляем вас, что Общее собрание членов СРО, назначенное на 26 декабря 2023 года, не состоялось по причине срыва.
Одновременно с этим, группой лиц была совершена попытка захвата офиса исполнительной дирекции СРО, сопровождавшаяся причинением телесных повреждений работнику СРО, что зафиксировано сотрудником полиции. По данному факту СРО готовит обращение в правоохранительные органы", — указано в официальной публикации.
При этом заявляется, что впоследствии «Союз строителей Омской области» вернулся к работе в штатном режиме.
Отметим, в мае 2022 года прошла выборная конференция, на которой председателем совета саморегулируемой организации избран владелец и руководитель ООО «Домостроительный комбинат-3» Александр Макаров. Однако несколько недель спустя упоминание о нем как руководителе организации исчезло из ЕГРЮЛ и в качестве такового остался исполнительный директор Андрей Коротков.
Напомним, потребность в смене руководства образовалась со смертью Николая Лицкевича, фактически возглавлявшего «Союз строителей Омской области» с момента основания, в октябре 2021 года. Согласно данным официального сайта СРО, ее действующими членами значатся свыше 400 тысяч юридических лиц.