Александру Бастрыкину доложат о пробках возле Екатеринбурга

Речь идет о пробке от Старых Решет до Первоуральской развязки, в которой водители стоят несколько часов.
«В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург — Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Сотрудниками ведомство по данному факту проводится проверка. И. о. руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову необходимо доложить о ходе проверки.
«МК-Урал» 26 декабря писал, что водители нескольких грузовых машин уже несколько часов стоят на трассе Пермь — Екатеринбург. Фуры находятся на обочине дороги от Старых Решет и почти до Первоуральской развязки.
В том числе и из-за того, что грузовики стоят на обочине, на трассе Пермь — Екатеринбург образуется большая пробка. Трассы не могут почистить. Легковые автомобили пытаются объехать пробку по Старомосковскому тракту, через Первоуральск и Билимбай. Но там также ограничено движение.
Водители грузовиков жалуются, что им не оказывается помощь.