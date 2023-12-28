Александру Бастрыкину доложат о пробках возле Екатеринбурга

В том числе и из-за того, что грузовики стоят на обочине, на трассе Пермь — Екатеринбург образуется большая пробка. Трассы не могут почистить. Легковые автомобили пытаются объехать пробку по Старомосковскому тракту, через Первоуральск и Билимбай. Но там также ограничено движение.