В Самарской области в ДТП со школьным автобусом дети не пострадали

Появились подробности ДТП со школьным автобусом в Челно-Вершинском районе Самарской области. На месте происшествия все еще работают сотрудники ГИБДД. Стало известно, что аварию спровоцировала 26-летняя женщина-водитель Lada Kalina.
— По предварительным данным, примерно в 09:14 на автодороге «Челно-Вершины-Шалмка-Нурлат» автомобилистка столкнулась со школьным автобусом ПАЗ, который ехал попутно. В результате автобус съехал в кювет, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились восемь детей. К счастью, никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, водительский стаж женщины меньше полугода — с 27 июля 2023-го.
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта и опрашивают очевидцев происшествия.