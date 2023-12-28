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В Самарской области в ДТП со школьным автобусом дети не пострадали

Недавно получившая права автомобилистка врезалась в школьный автобус с детьми в Самарской области.
Источник: Комсомольская правда

Появились подробности ДТП со школьным автобусом в Челно-Вершинском районе Самарской области. На месте происшествия все еще работают сотрудники ГИБДД. Стало известно, что аварию спровоцировала 26-летняя женщина-водитель Lada Kalina.

— По предварительным данным, примерно в 09:14 на автодороге «Челно-Вершины-Шалмка-Нурлат» автомобилистка столкнулась со школьным автобусом ПАЗ, который ехал попутно. В результате автобус съехал в кювет, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились восемь детей. К счастью, никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, водительский стаж женщины меньше полугода — с 27 июля 2023-го.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта и опрашивают очевидцев происшествия.