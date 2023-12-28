В Самарской области в ДТП со школьным автобусом дети не пострадали

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились восемь детей. К счастью, никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, водительский стаж женщины меньше полугода — с 27 июля 2023-го.