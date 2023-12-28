Южноуральцев предупредили о новой схеме мошенничества с обновлением банкнот

Мошенники стали применять новую схему кражи денег, связанную с обновлением 5000-рублёвой банкноты. Об этом предупредили в челябинском отделении Банка России.
Во время телефонного разговора аферисты предлагают установить на смартфон приложение «Банкноты Банка России», чтобы проверить подлинность своих денег. Такое приложение действительно есть, однако, отмечают в Центробанке, выяснить с его помощью настоящие купюры или фальшивые, невозможно.
Если собеседник клюнул, ему высылают ссылку на фишинговую программу, внешне похожую на настоящую. Если установить такое приложение, мошенники получают доступ к телефону жертвы, а значит, и её счетам.
Добавим, что выманивают деньги аферисты и при личной встрече. Случалось, что неизвестные под видом работников соцслужб ходили по квартирам и убеждали обменять старые пятитысячные банкноты на новые. При этом люди получают фальшивку. Чаще всего жертвами таких схем становятся пенсионеры.
«Банк России напоминает, что обновлённые банкноты — 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те и другие будут находиться в обращении параллельно», — рассказали в пресс-службе.
В ЦБ порекомендовали игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности купюр и не переходить по ссылкам от незнакомцев. По любым сомнительным денежным операциям лучше позвонить в свой банк.