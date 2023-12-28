Южноуральцев предупредили о новой схеме мошенничества с обновлением банкнот

Во время телефонного разговора аферисты предлагают установить на смартфон приложение «Банкноты Банка России», чтобы проверить подлинность своих денег. Такое приложение действительно есть, однако, отмечают в Центробанке, выяснить с его помощью настоящие купюры или фальшивые, невозможно.