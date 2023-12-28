Рейс из Нижнего Новгорода в Стамбул задержали на несколько часов

По состоянию на 10:30 пассажиры все еще сидели в зале ожидания. У некоторых из них сорвались пересадки в Стамбуле на другие рейсы. О причинах задержки вылета пассажирам не сообщили.



По данным онлайн-табло нижегородского аэропорта, задержка произошла из-за позднего прибытия борта из Турции. По расписанию самолет должен был прибыть в 04:35, но прилетел в 09:25.



Андрей Репин.