По состоянию на 10:30 пассажиры все еще сидели в зале ожидания. У некоторых из них сорвались пересадки в Стамбуле на другие рейсы. О причинах задержки вылета пассажирам не сообщили.
По данным онлайн-табло нижегородского аэропорта, задержка произошла из-за позднего прибытия борта из Турции. По расписанию самолет должен был прибыть в 04:35, но прилетел в 09:25.
Андрей Репин.
Рейс из Нижнего Новгорода в Стамбул задержали на несколько часов
Вылет рейса из Нижнего Новгорода в Стамбул авиакомпании Red Wings 28 декабря задержан на несколько часов. По словам пассажиров, самолет должен был вылететь в 05:55, но каждые полчаса отправление сдвигали.
По состоянию на 10:30 пассажиры все еще сидели в зале ожидания. У некоторых из них сорвались пересадки в Стамбуле на другие рейсы. О причинах задержки вылета пассажирам не сообщили.