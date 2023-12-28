Из Татарстана один сокол-балобан улетел в Арабские Эмираты. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.
В 2023 году в регион привезли десять соколят. Их вывели в питомниках в Подмосковье. Из них девять птиц остались жить в Татарстане, а один перелетел в Арабские Эмираты. Шадриков надеется, что сокол вернется обратно.
В настоящее время в регионе реализуется проект по возрождению популяции соколов-балобанов. В последний раз их гнездо было обнаружено в 1974 году.
Напомним, на ВЭФ Татарстан презентовал проект по возрождению популяции сокола-балобана.