Более тонны наркотиков изъяли из оборота в Алматы

Как сообщили в департаменте полиции города, проводилась разработка четырех организованных преступных групп, занимающихся сбытом и хранением наркотиков в особо крупном размере, а также устойчивой этнической преступной группы в количестве 14 лиц, которые занимаются сбытом наркотических средств бесконтактным методом (путем закладок наркотиков в тайники).
— По результатам проведенных целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий недавно была задержана группа лиц из 4 человек, которые занимались сбытом и распространением марихуаны и гашиша на территории города. При задержании, а также в местах проведения обыска изъято свыше 157 килограммов гашиша и 54 килограммов марихуаны. Вместе с тем, на 34,6% больше выявлено уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 202 факта сбыта наркотических средств были пресечены силами полиции. Ликвидированы 16 нарколабораторий, пресечена преступная деятельность 83 закладчиков, — информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Ерлан Алмагамбетов.
Кроме того, по данным спикера, с начала года из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических средств, в том числе свыше 603 килограмма марихуаны, 243 килограмма гашиша, 557 граммов героина, 83 килограмма синтетических наркотиков, а также 3 тонны мака.