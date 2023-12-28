В Перми египтяне выслеживали мужчину и ограбили его

Двое студентов из Египта заметили в торговом центре мужчину, в рюкзаке у которого были ноутбуки и другие гаджеты. Они выследили пермяка и напали на него на улице Народовольческой, ударив бутылкой по голове несколько раз.