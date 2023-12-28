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В Перми египтяне выслеживали мужчину и ограбили его

Двое студентов из Египта заметили в торговом центре мужчину, в рюкзаке у которого были ноутбуки и другие гаджеты. Они выследили пермяка и напали на него на улице Народовольческой, ударив бутылкой по голове несколько раз.

Египтяне отобрали у мужчины рюкзак и скрылись. Ущерб превысил 70 тысяч рублей. Потерпевший (мужчина 1972 года рождения) обратился в полицию. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их.

«Ими оказались студенты одного из пермских вузов 2001 и 2002 годов рождения. Известно, что задержанные прибыли в Россию для получения высшего образования. Мужчины пояснили, что в момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта заключены под стражу. Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.