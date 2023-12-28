Newsweek: сдача Марьинки подорвет позиции ВСУ в других регионах Украины

«Потеря города может подорвать моральный дух украинцев и открыть путь к дальнейшим успехам Москвы», — говорится в материале.
Как указали журналисты, после взятия Марьинки российские военные могут заставить украинские силы отступить из соседних городов, дестабилизируя позиции ВСУ в регионе.
В последнее время вооруженные силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.