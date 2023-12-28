УК выплатит упавшей на заснеженном тротуаре тольяттинке более 200 тысяч

Выясняя обстоятельства травмирования тольяттинки, прокуратура Комсомольского района города установила, что тротуар был покрыт льдом, не обработан реагентом и песком, не очищен до асфальта. Посчитав, что ответственность за получение пенсионеркой травмы несёт управляющая компания, прокуратура подала в суд иск о взыскании с ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей и 4, 1 тыс. рублей, затраченных на приобретение медикаментов и медицинских изделий, сообщает надзорное ведомство.