УК выплатит упавшей на заснеженном тротуаре тольяттинке более 200 тысяч

В Тольятти пожилая женщина, упавшая на неочищенном от снега тротуаре, получит от управляющей компании компенсацию морального вреда.
Пенсионерка получила травму 30 декабря 2022 года, поскользнувшись на тротуаре возле подъезда многоквартирного дома № 16 на улице Матросова. Женщина длительное время лечилась в больнице, перенесла 2 операции, ограничена в движении, испытала физические страдания и эмоциональные переживания.
Выясняя обстоятельства травмирования тольяттинки, прокуратура Комсомольского района города установила, что тротуар был покрыт льдом, не обработан реагентом и песком, не очищен до асфальта. Посчитав, что ответственность за получение пенсионеркой травмы несёт управляющая компания, прокуратура подала в суд иск о взыскании с ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей и 4, 1 тыс. рублей, затраченных на приобретение медикаментов и медицинских изделий, сообщает надзорное ведомство.
Комсомольский районный суд Тольятти в полном объёме удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда в законную силу не вступило.