Водителей предупредили о ямах на трассе М4 «Дон» в Воронежской области

В ГИБДД 28 декабря рассказали о неблагоприятной обстановке с обеспечением безопасности дорожного движения, сложившейся на участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. В некоторых местах наблюдается разрушение дорожного полотна и аварийная ямочность.

При этом дефекты покрытия проезжей части выявляются ежедневно на альтернативных и платных участках с 520 по 620 км автодороги, как в прямом, так и в обратном направлениях.