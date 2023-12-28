Водителей предупредили о ямах на трассе М4 «Дон» в Воронежской области

В ГИБДД 28 декабря рассказали о неблагоприятной обстановке с обеспечением безопасности дорожного движения, сложившейся на участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. В некоторых местах наблюдается разрушение дорожного полотна и аварийная ямочность.
При этом дефекты покрытия проезжей части выявляются ежедневно на альтернативных и платных участках с 520 по 620 км автодороги, как в прямом, так и в обратном направлениях.
Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют выбоины и просадки.
Причиной «аварийной ямочности» стали в том числе неблагоприятные погодные условия. Разрушению асфальта поспособствовали резкие колебания температур от плюсовых до минусовых.
Водителей попросили быть бдительными на таких участках, а профильным организациям выдали предписания для приведения автодороги в нормативное состояние.