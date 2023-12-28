О смертельном наезде на толпу людей в Алматы высказались в сенате

Напомним, в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела — по статье 293 УК «Хулиганство» и по статье 351 «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».