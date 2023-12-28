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В Воронежском райцентре из-за сильного ветра рухнула новогодняя елка

Ее уже ставят на место.
В Воронежском райцентре из-за сильного ветра рухнула новогодняя елка
Источник: администрация Панинского района

Вчера, 27 декабря, в пгт Панино Воронежской области на центральной площади рухнула новогодняя елка. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Причиной послужил разгул стихии. Елка не выдержала сильных порывов ветра.

Власти Панинского района заверили, что сейчас ведутся работы по повторной установке праздничной ели. А также специалисты более прочно укрепляют несущие конструкции.

— Закрепим надежно. Сегодня работы будут выполнены, поселок не останется без главного праздничного украшения!, — заверили в райадминистрации.

несчастный случай