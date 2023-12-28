В Москве с автомойки угнали кроссовер Lamborghini стоимостью более 25 млн рублей

По словам собеседника агентства, один из сотрудников компании Premier Cars привез Lamborghini на автомойку, чтобы помыть и поменять резину. Ключи от внедорожника мужчина оставил работникам автомойки.
«На следующий день, когда пострадавший приехал забрать автомобиль, оказалось, что накануне неизвестный представился сотрудником Premier Cars, забрал ключи от машины у работников автомойки и скрылся», — пояснил он.
Как добавили в правоохранительных органах, угнанный автомобиль найден неподалеку от места угона, подозреваемый задержан.