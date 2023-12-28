В Москве с автомойки угнали кроссовер Lamborghini стоимостью более 25 млн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Lamborghini Urus стоимостью более 25 млн рублей угнали у сотрудника проката премиальных автомобилей с территории автомойки в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.