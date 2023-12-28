Молдова погрузится во тьму: стране грозит блэкаут из-за аварий в энергосистеме Украины

"Прогнозный максимум потребления в период ОЗП 2023/2024 ожидается на уровне 17 500 МВт, в то время, как гарантированное покрытие генерации (с учетом аварийности и других факторов) оценивается на уровне 16 000 МВт. Таким образом, потенциальный дефицит мощности может достигнуть 1,5 ГВт. (Выше было указано, что вчера импорт превысил 19 ГВт-ч, то есть перешёл красную черту более чем в 10 раз, — прим. ред. MyBusiness.md).