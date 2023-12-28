Молдова погрузится во тьму: стране грозит блэкаут из-за аварий в энергосистеме Украины

За сутки украинская энергосистема потеряла сразу пять блоков электростанций. Возможно, этим объясняется, почему 26 декабря импорт электроэнергии на Украину установил новый рекорд — более 19 ГВт-ч.
«В течение суток в аварийный ремонт вышли три блока на тепловых электростанциях, еще два блока выведены в текущий ремонт».
В «Укрэнерго» отметили, что, несмотря на теплую погоду, общий уровень потребления в стране остается высоким.
Сегодня, 27 декабря, европейские поставки в Украину продолжатся и, как сообщает «Укрэнерго», составят 11,8 ГВт-ч. В отдельные часы мощность будет доходить до 1,12 ГВт. Импорт электроэнергии в Украину из Европы и Молдовы растет и бьет рекорды едва ли не ежедневно. Это объясняется снижением мощности энергосистемы.
"Прогнозный максимум потребления в период ОЗП 2023/2024 ожидается на уровне 17 500 МВт, в то время, как гарантированное покрытие генерации (с учетом аварийности и других факторов) оценивается на уровне 16 000 МВт. Таким образом, потенциальный дефицит мощности может достигнуть 1,5 ГВт. (Выше было указано, что вчера импорт превысил 19 ГВт-ч, то есть перешёл красную черту более чем в 10 раз, — прим. ред. MyBusiness.md).
Согласованный на сегодняшний день внешний интерфейс составляет 1 200 МВт (с перспективой увеличения до 1 700 МВт), которые мы можем в случае чего импортировать.
Все вышеперечисленное говорит о том, что в ОЗП 2023−2024 годов энергосистема входит без запаса прочности. Даже без ракетных ударов, при длительных низких температурах будет происходить отключение потребителей для балансировки энергосистемы", — такой прогноз давал в середине ноября Виктор Куртев, владелец и СЕО Metropoliya Group, Директор программ по энергетике и устойчивому развитию КШГУ им. Сергея Нижнего, которого цитирует портал epravda.com.ua.
И вот наступили предвестники кризиса, в том числе и для Республики Молдова.
Будем надеяться, что украинская энергосистема выдержит российские удары, и этого не случится.
Молдавские энергетики пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Источник: mybusiness.md.