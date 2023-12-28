Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Воронежской области

Разбирательства по этому инциденту результатов не дали. Тогда мама потерпевшей несовершеннолетней, не согласившись с этим, обратилась к Бастрыкину через информационный центр СК. Он дал указание руководителю СУ СК по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также установить обстоятельства, которые способствовали возникновению ситуации.