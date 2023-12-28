Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Воронежской области

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести расследование после избиения в школе в Воронежской области 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства 28 декабря.
Напомним, инцидент произошел в апреле 2023 года. Тогда в школу заявилась 14-летняя девочка, она прошла беспрепятственно, хотя там и не училась. Как она прошла в здание, остается не выясненным. Однако там она избила 12-летнюю школьницу.
Разбирательства по этому инциденту результатов не дали. Тогда мама потерпевшей несовершеннолетней, не согласившись с этим, обратилась к Бастрыкину через информационный центр СК. Он дал указание руководителю СУ СК по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также установить обстоятельства, которые способствовали возникновению ситуации.