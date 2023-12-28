Мальчик повредил глаз от взрыва петарды в Актобе

В преддверии Нового года о правилах использования пиротехнических изделий напомнили и в ДЧС. В целях безопасности важно приобретать их только в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах. Не допускается устраивать салюты ближе 50 м от зданий и сооружений, под навесами и кронами деревьев, применять их при ветреной погоде. Ранее также сообщалось, какие опасности предостерегают казахстанцев при использовании пиротехники.