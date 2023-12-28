В Новосибирске задержали стрелка, который покалечил случайного прохожего

В Новосибирске полицейские задержали стрелка, который покалечил случайного посетителя ночного клуба на Широкой улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Преступление произошло 15 октября. Мужчина, сидя в машине возле заведения, поругался с человеком на улице. Во время конфликта он достал травматический пистолет. Сибиряк выстрелил, но попал в другого человека, который не имел никакого отношения к ссоре.
«Пострадал 42-летний граждан, ему был причинен тяжкий вред здоровью», — уточнили в полиции.
Оказалось, что стрелявшему 20 лет. Он живет в Ленинском районе. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».