«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа», — говорится в сводке российского военного ведомства.