Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении были поражены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».