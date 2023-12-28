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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Потери украинских войск на южнодонецком направлении за сутки составили до 115 солдат, сообщило Минобороны РФ.
Украина
Источник: AP 2023

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении были поражены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».