В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Ногу ребенка зажевало на эскалаторе в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
«Да, такое сообщение к нам поступало, но по прибытию спасателей ребенок уже был передан скорой медицинской помощи», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
По информации Telegram-канала Ural Mash, мальчик застрял, когда поднимался наверх вместе с мамой, стопа ребенка наполовину вошла в механизм.
Инцидент с пятилетним ребенком подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, с эскалатором что-то «случилось на середине».
«Ребенок по имени Руслан бригадой скорой помощи в срочном порядке доставлен в девятую детскую больницу для оказания медицинской помощи с диагнозом “Закрытый осколочный перелом кости правой стопы”. Есть опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги. Врачи делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер», — сказал Горелых.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 9 для выяснения более точных обстоятельств инцидента, сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, добавил представитель ГУ МВД.
Как отметили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, ребенок с травмой стопы доставлен в приемное отделение. «Жизнь маленького пациента вне опасности. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — сказали там.
Региональная прокуратура организовала проверку по инциденту — в частности, будет оцениваться, как соблюдались нормы в части эксплуатации эскалатора, говорится в релизе ведомства.