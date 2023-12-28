В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе

«Ребенок по имени Руслан бригадой скорой помощи в срочном порядке доставлен в девятую детскую больницу для оказания медицинской помощи с диагнозом “Закрытый осколочный перелом кости правой стопы”. Есть опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги. Врачи делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер», — сказал Горелых.