В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

«Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица “Мста-Б”, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30», — говорится в сводке министерства.