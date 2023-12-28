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В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербового, Киев потерял до 80 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

«Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица “Мста-Б”, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30», — говорится в сводке министерства.