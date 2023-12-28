ВС РФ сбили три украинских самолета Су-25 в зоне спецоперации

Кроме того, в материале Минобороны добавили, что в течение суток было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Луганской Народной Республики (ЛНР), ДНР и Запорожской области.