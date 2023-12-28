Толпа избила студента в Атырау

Напомним, ранее стало известно о массовой драке в Атырау. Конфликт произошел перед зданием Дворца бракосочетания. По данному факту ДП региона была начата проверка, задержаны трое подозреваемых. Их доставили в полицию. Личности остальных участников драки устанавливали. Также в социальных сетях распространился видеоролик, на котором была запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области. Конфликт произошел 29 ноября в Илийском районе.