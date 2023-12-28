Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову

Сам экс-глава регионального правительства отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию «Волгатрансстрой», строившую станцию метро «Театральная» в Самаре. Кроме того, Кудряшов считает, что конкурс на определение подрядчика для возведения метро проводился без нарушений федерального закона о госконтрактах.