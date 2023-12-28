Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову

САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары продлил заключение под стражей бывшему вице-губернатору — главе правительства Самарской области Виктору Кудряшова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Арест продлили до 24 марта», — сообщила собеседница агентства.
В середине ноября его отправили в СИЗО до 12 января.
По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро «Театральная», в 2022—2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы «Волгатрансстрой», которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД.
Сам экс-глава регионального правительства отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию «Волгатрансстрой», строившую станцию метро «Театральная» в Самаре. Кроме того, Кудряшов считает, что конкурс на определение подрядчика для возведения метро проводился без нарушений федерального закона о госконтрактах.