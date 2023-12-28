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Суд вынес решение об аресте Дины Тансари

Суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте главы фонда «НеМолчиKZ» Дины Тансари (Смаиловой) на два месяца с момента ее задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

По данным правоохранителей, 16 октября 2023 года Управлением полиции города Усть-Каменогорск в отношении Дины Тансари было начато досудебное расследование по факту мошенничества по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. Ее объявили в межгосударственный розыск.

«28 декабря 2023 года специализированным следственным судом города Усть-Каменогорска в отношении Смаиловой Д. Б. санкционирована мера пресечения в виде “содержания под стражей” сроком на 2 месяца с момента ее задержания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.