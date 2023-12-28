Суд вынес решение об аресте Дины Тансари

По данным правоохранителей, 16 октября 2023 года Управлением полиции города Усть-Каменогорск в отношении Дины Тансари было начато досудебное расследование по факту мошенничества по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. Ее объявили в межгосударственный розыск.