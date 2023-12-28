В Ростовской области директора ДК будут судить за гибель 11-летней девочки

Перед судом по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ) будет отвечать директор сельского дома культуры. Известно, что подозреваемый полностью признал свою вину еще во время следствия. Сейчас он ждет суда, находясь под подпиской о невыезде.