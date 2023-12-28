В Ростовской области директора ДК будут судить за гибель 11-летней девочки

В Ростовской области в суд передали уголовное дело о гибели 11-летней девочки от опрокинувшихся футбольных ворот. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и донского управления СК России.
Перед судом по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ) будет отвечать директор сельского дома культуры. Известно, что подозреваемый полностью признал свою вину еще во время следствия. Сейчас он ждет суда, находясь под подпиской о невыезде.
— Предварительно, руководитель МУК СДК знал, что ворота на самодельном поле около дома культуры не имели надлежащего закрепления, но не предпринял в связи с этим никаких мер безопасности, — прокомментировали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.
Напомним, трагедия произошла в июне 2023 года на футбольной площадке в одном из хуторов Зимовниковского района. Пострадавшая после падения ворот девочка погибла на месте.