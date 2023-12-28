Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов — Развожаев

По словам Разважаева, шторм не повредил знаковые «президентские» объекты строительства, которое возводятся у моря, в частности культурный кластер на мысе Хрустальном, где строится театр оперы и балета.
Однако сильно пострадала бытовая инфраструктуры, а также причалы и набережные — на их восстановление понадобятся крупные суммы, а общий ущерб на сегодня исчисляется миллиардами.
В целом мы посчитали сейчас с теми заявками, которые бизнес сделал после шторма века, — порядка 6 миллиардов. Самые главные цифры — это, конечно, причальная инфраструктура.
По его словам, состояние такой инфраструктуры в городе требует серьезного внимания: «Всю ее надо перестраивать».
«Много лет к ней вообще никто не прикасался. Объекты сложные, они проектируются. Но сейчас многие пришли в негодность», — сказал градоначальник.
Напомним, штормом один из причалов на Северной стороне города оторвало, из-за чего было остановлено движение катеров по маршруту, соединяющему южную сторону с микрорайоном Радиогорка. Развожаев отметил, что власти уже приняли решение организовать морские пассажирские перевозки сюда по временным схемам, «и заменить его пока альтернативным — на Михайловской батарее».
Также губернатор подчеркнул, что власти города намерены провести полную реконструкцию набережной Приморского бульвара, который страдает после каждого шторма гораздо меньшей силы, чем последний.
Каждый раз, когда были менее значительные штормы, видно было, что там вымывало плитку. Ее (набережную) в последний раз в украинский период ремонтировали, но с тех пор прошло (время), да и вопросы к качеству этого ремонта тоже были. Сейчас планируем сделать полноценно. Это касается общедоступной набережной, самой популярной, любимой и гостями города, и севастопольцами.
Он отметил, работа с гидротехническими сооружениями станет второй частью работы, более дорогостоящей.
«Конечно, неказистые вещи, казалось бы, но очень важные для именно обыденной, ежедневной жизни города», — заключил глава города.
Ранее Развожаев сообщил, что в оторванном штормом причале на Радиогорке специалисты обнаружили три пробоины, одна из которых шириной 2 метра, из-за чего корпус негерметичен. При этом глубина его залегания не позволяет подвести судоподъемные понтоны и переместить конструкцию в безопасное место для восстановления судоходства в бухте.
В правительстве Севастополя сообщали, что ураган со штормом нанес многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города ущерб на более чем 743 миллионов рублей.
А представители бизнеса, работавшие на Приморском бульваре, рассказали РИА Новости Крым, что лишились всего товара и остались в разрушенных помещениях.