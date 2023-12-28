Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов — Развожаев

Каждый раз, когда были менее значительные штормы, видно было, что там вымывало плитку. Ее (набережную) в последний раз в украинский период ремонтировали, но с тех пор прошло (время), да и вопросы к качеству этого ремонта тоже были. Сейчас планируем сделать полноценно. Это касается общедоступной набережной, самой популярной, любимой и гостями города, и севастопольцами.