Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

Заявление поступило в суд 26 декабря, его уже приняли к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля.
В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение было вынесено 24 октября, его содержание в материалах не приводится.
Как сообщила в конце ноября адвокат Наталия Сальникова, по итогам налоговой проверки задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей, вместе с пенями и штрафами — один миллиард 400 миллионов рублей.
Блогер находится под домашним арестом.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.