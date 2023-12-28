Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

По данным СК, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.