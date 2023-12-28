Новый арт-объект в парке Галицкого в Краснодаре пытались испортить вандалы

В связи с этим в официальном Telegram-канале парка жителей и туристов просят не трогать объекты и не оскорблять охрану.



По правилам парка, запрещено ходить по зеленому покрытию. Это связано с тем, что везде подключен ток. Также посетителям нельзя трогать руками и расшатывать планеты.



«Нельзя рисовать, писать, царапать планеты. Нельзя оскорблять охрану, если вам сделали замечание», — подчеркивают в парке.



Новый арт-объект открыли неделю назад, 21 декабря. «Парад планет» установлен на крыше энергоцентра. В композицию входят Солнце и восемь планет и 354 «звезды». Кроме того, при монтаже композиции были использованы более 1 тыс. стробоскопов, создающих эффект звездного неба.



Татьяна Ручкина.