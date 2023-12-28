Вечеринка не у всех: за что судили калининградцев в 2023 году

Его судили по статье 212.1 УК РФ из-за участия в двух пикетах и присутствия на двух митингах. Сам активист виновным себя не признал. Адвокаты мужчины подавали апелляционную жалобу, однако областной суд оставил приговор в силе. Ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении тоже не было удовлетворено. «У меня сейчас даже нет денег на оплату услуг адвокатов, поэтому что там дальше будет с оспариванием приговора мне, пока не могу сказать. Да и не очень я верю в благополучный исход дела, сами понимаете», — сказал активист после выхода на свободу.