Калининградец ударил молотком по голове прохожего

Инцидент случился в Калининграде на остановке на улице Левитана. Там встретились два старых приятеля, которые давно враждовали. Увидев друг друга, мужчины снова стали ругаться. Один достал из кармана молоток, с которым шел на работу, и ударил знакомого по голове.