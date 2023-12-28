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Калининградец ударил молотком по голове прохожего

Житель Калининграда получил открытый перелом черепа после нападения прохожего с молотком.
криминал
Источник: ГУ МВД

Инцидент случился в Калининграде на остановке на улице Левитана. Там встретились два старых приятеля, которые давно враждовали. Увидев друг друга, мужчины снова стали ругаться. Один достал из кармана молоток, с которым шел на работу, и ударил знакомого по голове.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 31-летний мужчина получил открытый перелом черепа. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего задержали быстро, им оказался 38-летний местный житель.

Заведено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе.