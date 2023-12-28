При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница

«Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домов, административное здание, полностью уничтожена одна хозпостройка. Также, по данным губернатора, частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение.
«Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам», — добавил Богомаз.
Суземский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.