В Курской области три населенных пункта подверглись обстрелу со стороны ВСУ

«Сегодня со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено пять домовладений в Успеновке и два в Гордеевке. Также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Там насчитали шесть прилетов, пострадали окна, заборы и кровля двух домовладений», — написал Старовойт в Telegram-канале.