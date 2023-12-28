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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства.

Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.

Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды разрываются около автовокзала в центре города.

Кроме того, с 18.55 до 19.20 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.