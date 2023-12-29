Песню Верки Сердючки в петербургском «Галамарте» назвали хакерской атакой

Полицейские пришли в торговую точку магазина «Галамарт» на проспекте Ветеранов в Петербурге, где включили песню Андрея Данилко (Верка Сердючка) «Гулянка». В пресс-службе компании объяснили инцидент хакерской атакой.
Пресс-служба «Галамарта»: На наш digital-плейлист была произведения DDos-атака, что стало причиной появления в нем нежелательных музыкальных треков. Мы приносим извинения всем, кого оскорбила эта ситуация.
Напомним, что одному из покупателей не понравилась «Гулянка». В треке есть строчка «Ще не вмерла Украина». Возмутившимся оказался петербургский врач, который недавно приехал из зоны СВО. Он высказал претензии продавцам и отметил, что «сейчас за такое сажают».
Ранее полицейские рассказали о новой мошеннической схеме, рассчитанной на детей.