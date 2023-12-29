Песню Верки Сердючки в петербургском «Галамарте» назвали хакерской атакой

Напомним, что одному из покупателей не понравилась «Гулянка». В треке есть строчка «Ще не вмерла Украина». Возмутившимся оказался петербургский врач, который недавно приехал из зоны СВО. Он высказал претензии продавцам и отметил, что «сейчас за такое сажают».