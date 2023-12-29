В ДТП с автогрейдером на трассе в Хабаровском крае погиб ребенок

Как сообщили в краевой ГИБДД, происшествие случилось на девятом километре трассы в Нанайском районе. По предварительным данным, машина Toyota Harrier двигалась со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону села Лидога. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением и допустил столкновение с автогрейдером Sheng Tiangong, который был впереди. Водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.