Многодетная мать из Средней Азии торговала наркотиками во Владивостоке

Мать троих детей делала тайники-закладки с героином в разных районах города, и была задержана с поличным в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что сбытчица хранила наркотики в арендованной квартире, где проживала с тремя детьми. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания.