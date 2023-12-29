Многодетная мать из Средней Азии торговала наркотиками во Владивостоке

Сотрудники полиции задержали 35-летнюю приезжую из Средней Азии. Она занималась распространением героина во Владивостоке. У женщины обнаружили 800 граммов наркотиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Мать троих детей делала тайники-закладки с героином в разных районах города, и была задержана с поличным в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что сбытчица хранила наркотики в арендованной квартире, где проживала с тремя детьми. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.