В Находке из-за проблем с отоплением возбуждено уголовное дело

В Находке возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим теплоснабжением. Такое решение принято после прокурорской проверки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Установлено, что с начала отопительного сезона в округе произошло не менее 36 аварий на сетях теплоснабжения. В результате подача тепла прекращалась не только в жилые дома, но и в социальные учреждения. В некоторых школах были сокращены занятия, а часть учебных заведений перешли на дистанционное обучение, до устранения аварий закрывались и некоторые детские сады.
Как считают в надзорном ведомстве:
«Эффективных мер как к предотвращению, так и своевременному устранению последствий коммунальных аварий не принято».
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).