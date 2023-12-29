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В Находке из-за проблем с отоплением возбуждено уголовное дело

Без тепла оставались тысячи жителей, были сокращены уроки в школах и закрыты детсады.
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Источник: AP 2023

В Находке возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим теплоснабжением. Такое решение принято после прокурорской проверки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Установлено, что с начала отопительного сезона в округе произошло не менее 36 аварий на сетях теплоснабжения. В результате подача тепла прекращалась не только в жилые дома, но и в социальные учреждения. В некоторых школах были сокращены занятия, а часть учебных заведений перешли на дистанционное обучение, до устранения аварий закрывались и некоторые детские сады.

Как считают в надзорном ведомстве:

«Эффективных мер как к предотвращению, так и своевременному устранению последствий коммунальных аварий не принято».

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

ЖКХ