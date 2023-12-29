В Находке из-за проблем с отоплением возбуждено уголовное дело

Установлено, что с начала отопительного сезона в округе произошло не менее 36 аварий на сетях теплоснабжения. В результате подача тепла прекращалась не только в жилые дома, но и в социальные учреждения. В некоторых школах были сокращены занятия, а часть учебных заведений перешли на дистанционное обучение, до устранения аварий закрывались и некоторые детские сады.